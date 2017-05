The Voice Kids: Laatste plekjes in team Sean, Laura en Josje worden ingevuld

Eén kans hebben Sean Dhondt, Laura Tesoro en Josje Huisman nog om de laatste unieke zangtalenten te spotten en hun team in The Voice Kids te vervolledigen. Samen met 870.626 kijkers – goed voor 39,8% marktaandeel (VVA 18-54, live +4) – zijn de coaches op vrijdag 5 mei 2017 immers toe aan de laatste Blind Auditions. En daarin wagen de jongste én de oudste kandidate van dit seizoen hun kans.

Maar het is de 13-jarige Sofia uit Genk die de laatste auditieaflevering mag aftrappen. En zij gaat geen enkele uitdaging uit de weg. Met het aartsmoeilijke Ice Queen van Within Temptation hoopt zij door te stoten naar de Battles. Ook de Limburgse Moira (14) uit Zonhoven maakt het zichzelf niet makkelijk. Zij doet auditie op de openingsdans van haar mama en papa: Run To You van Whitney Houston.

Met haar 9 lentes is Dolores uit Tienen de jongste kandidaat uit dit seizoen van The Voice Kids. En zij heeft meteen ook de jongste supporter meegebracht: haar 1 maand oude broertje Michael. Dolores is gek op Clouseau en toont dat met haar auditie op Gek Op Jou. Ook de 10-jarige Nikka uit Drongen waagt haar kans, met Time After Time van Cyndi Lauper. Hoewel Nikka ook drumt en dus perfect in team Sean zou passen, droomt ze toch eerder van een plekje in team Laura. Maar drukt haar favoriete coach ook af?

Aan podiumervaring heeft Maud (14) uit Oud-Heverlee geen gebrek. Vorig jaar was ze met een hoofdrol te zien in tientallen voorstellingen van de musical Kadanza Together. “Een boost voor mijn zelfvertrouwen”, klinkt het. Die kan van pas komen tijdens Mauds auditie op Don’t Speak van No Doubt. Het tegenovergestelde geldt voor de 12-jarige Julie uit Kapellen, die nog nooit op een podium stond. “Daarom schat ik mijn kansen niet hoog in.” Toch bezorgt Julie de coaches kippenvel met Gravity van Sara Bareilles.

Ook de jongens knallen vrijdag in de laatste Blind Auditions. De 12-jarige Arman uit Mechelen hoopt dat coach Laura zich omdraait tijdens zijn auditie op Marry You van Bruno Mars. Nadien waagt Senne (14, Lede) zijn kans met Good Grief van Bastille. Ten slotte hoopt ook de 14-jarige Nathan uit Oostkamp dat zijn auditie op Love Yourself van Justin Bieber de start van een grote zangcarrière mag zijn. Een zangcarrière, dat is ook waar Pauline (14) uit Lommel van droomt. Haar 4.700 volgers op Instagram zijn alvast een goed begin. Pauline zingt Girl On Fire van Alicia Keys. Krijgt ze daarmee ook de coaches on fire?

De laatste kandidaten die vrijdag een gooi doen naar een plekje in de Battles zijn Laura (11, Mortsel) en Oona (14, Sint-Amands). Laura heeft de liefde voor muziek met de paplepel meegekregen van haar papa. Ze hoopt de coaches te emotioneren met Dancing On My Own van Robin. Oona is met haar 14 – bijna 15 – lentes de oudste kandidate die dit seizoen op het Voice Kids-podium staat. Voor haar is het dus nu of nooit. Stoot ze verder door met Spirits van The Strumbellas?



The Voice Kids, vrijdag 05 mei om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm