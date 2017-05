Karl Symons portretteert in Mijn Samburu-petekind zijn Keniaans petekind Laraja, die na zijn studies moet kiezen of hij in de stad blijft wonen of terugkeert naar het traditionele stamleven op het platteland. Bart Verstockt vond dat het na al die jaren tijd werd voor een goed gesprek met zijn vader Leo. Jan Verheyen brengt in One Man Show een hommage aan de dorpscinema. En voormalig VRT-regisseur Raf Verpooten combineert in Saudade zijn passie voor Portugal met zijn liefde voor houtbewerking.

Op dinsdag 9 mei om 22.10 u. op Canvas, www.canvas.be en www.vrtnu.be.

Bron: Canvas - Auteur: Persbericht - Foto: logo