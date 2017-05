Street magician Nicholas was dus de man achter een mysterie dat wekenlang goed bewaard is gebleven: wie waren de Uitverkorenen van het nieuwe VTM-programma, en vooral: wie had ze uitverkoren en waarom? De vele vragen die er waren na een lange promocampagne in de pers en in het straatbeeld, zijn woensdagavond dus eindelijk beantwoord. De Uitverkorenen zijn tien mensen die maanden geleden instemden voor een avontuur op televisie waar ze verder niks van wisten. Met wat persoonlijke info over de deelnemers bereidde Nicholas ondertussen trucs waarmee hij ze later ongezien en vanop een afstand kon verrassen. Een magisch moment dat bij de Uitverkorenen voor heel wat ongeloof en verwondering zorgde en door verborgen camera’s is geregistreerd. Pas acht maanden na de eerste opnamen zijn de Uitverkorenen bijeengeroepen en kregen ze te horen dat Nicholas achter hun magische momenten zat en dus de oorzaak was van hun slapeloze nachten.

MAGISCHE MOMENTEN VOOR NIKKI EN ALEXINE

Het eerste magische moment was voor uitverkorene Alexine. Vijf minuten nadat ze online een jumpsuit bestelde, kreeg ze al een telefoontje. Het pakket dat ze net bestelde, zou al geleverd zijn. Niet aan de deur, maar wel in haar auto die met gesloten deuren op de parking stond. Het meisje was met verstomming geslagen, en niemand wilde haar geloven. En later in een koffiebar verdween plots haar ring. Blijkbaar zomaar opgelost in een glas water. Toen ze de ring uiteindelijk terugvond binnenin een gloeilamp, was ze helemaal het noorden kwijt. Haar vriend die heel het tafereel meemaakte, was even sprakeloos.

Het was ook Nicholas die de nummerplaten van agent Nikki en zijn vrienden stiekem veranderde in de titel van zijn favoriete song ‘Ik wil je’ van De Kreuners. Toen Nikki later met vrienden uitging, wist een vermomde Nicholas hem op een handige manier zijn identiteitskaart te ontfutselen. Nikki vond die kaart later terug verwerkt in het glas van een venster in zijn stamcafé. Hij moest zelfs een hamer gebruiken om het glas in mekaar te slaan en zo zijn identiteitskaart terug te krijgen. Ook Nikki bleef met veel vragen achter.

SELECTIE VAN DE UITVERKORENEN

De Uitverkorenen zijn vorig jaar geselecteerd door Nicholas na een zogenaamde “putpocketing”. In plaats van “pickpocketing” – het snel en ongezien beroven van iemand – speelde hij vorige zomer nietsvermoedende voorbijgangers een briefje of een gsm met een boodschap toe. Zelf bleef hij daarbij zoveel mogelijk onzichtbaar. Mensen vonden thuis het briefje met daarop de vraag ‘of ze zich wilden inschrijven voor een groot avontuur op tv’. Zonder vermelding van het concept, zender of centrale figuur. Van de mensen die zich aanmelden zijn uiteindelijk tien mensen uitverkoren. Zij werden uitgenodigd voor een gesprek met een anonieme medewerker over hun leven, hun interesses, hun achtergrond, etc. Nog altijd zonder te weten aan wat voor programma ze meewerkten, zonder te weten dat Nicholas achter de uitnodiging zat.

Op basis van de gesprekken kon Nicholas beginnen met de voorbereiding van trucs waarmee hij de uitverkorenen een magisch moment kon bezorgen. Soms vanop afstand, soms zwaar vermomd maar nooit herkenbaar als Vlaanderens bekendste goochelaar. De volgende weken krijgt de kijker op woensdag te zien welke magische momenten Nicholas voor de volgende uitverkorenen in petto heeft.

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm