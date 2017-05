De 14-jarige Maud kwam met Don’t Speak van No Doubt auditie doen bij The Voice Kids. Op zich een klein wist-je-datje in de wereld van The Voice Kids. Maar de paden van Laura Tesoro en Maud liepen al eerder gelijk. Maud deed immers ook mee aan Kadanza – The Musical en ze mocht daar de hoofdrol spelen. Natuurlijk herkende Laura de stem van Maud uit de duizend. “Ik hoop dat je voor mij kiest. Als geen ander weet ik welk parcours je tot nu toe hebt afgelegd.” En beide dames leken elkaar gevonden te hebben. Want Maud is een nieuw lid van Team Laura.

Auteur: Bart Liekens - Foto: VTM