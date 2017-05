Op dinsdag 9 en woensdag 10 mei worden de terugrondes van de halve finales van de UEFA Champions League gespeeld. AS Monaco gaat op dinsdag 9 mei op bezoek bij Juventus. Rode Duivel Yannick Carrasco moet op woensdag 10 mei met Atlético Madrid opboksen tegen Real Madrid in het eigen Vicente Caldéron-stadion. Zowel Atlético als Monaco verloren hun heenwedstrijd. De wedstrijden zijn live te volgen bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app vanaf 20.15.

JUVENTUS AL 22 MATCHEN OP RIJ ONGESLAGEN IN EUROPA

Op dinsdag 9 mei probeert AS Monaco alsnog een finaleticket in de wacht te slepen tegen een sterk Juventus. De Monegasken verloren hun heenwedstrijd in eigen huis met 0-2. De Argentijnse goalgetter Gonzalo Higuain zorgde voor beide doelpunten. De leider in de Franse competitie staat voor een haast onmogelijke opdracht, want de Bianconeri zijn op eigen veld intussen al 22 Europese wedstrijden ongeslagen en hopen op een derde Champions League-beker. Kan Monaco voor een mirakel zorgen?

Jan Dewijngaert en Tom Soetaers zorgen voor het wedstrijdcommentaar. Jan Boskamp en Marc Degryse zijn te gast in de studio bij Tom Coninx.

YANNICK CARRASCO SPEELT LAATSTE EUROPESE WEDSTRIJD IN VICENTE CALDÉRON-STADION

Op woensdag 10 mei staat de derby tussen Atlético Madrid en stadsrivaal Real Madrid op het programma. Real won de heenwedstrijd overtuigend met 3-0 dankzij een hattrick van Cristiano Ronaldo. Voor de ploeg van Rode Duivel Yannick Carrasco is het de laatste Europese wedstrijd in het legendarische Vicente Caldéron-stadion vooraleer de club verhuist naar het nieuwe Wanda Metropolitano-stadion. Of dit hen extra kan motiveren om de nederlaag uit de heenronde uit te wissen, valt nog af te wachten.

Peter Morren en Marc Degryse zorgen voor het wedstrijdcommentaar in Madrid. Aad de Mos en Gilles De Bilde zijn de analisten bij Tom Coninx.

