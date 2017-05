Elke Pattyn in verwachting van tweede kindje

VTM-nieuwsanker Elke Pattyn verwacht een tweede kindje. Dat heeft Pattyn deze avond in een ludiek bericht aangekondigd op haar Facebookpagina.

Elke kondigde het nieuws aan door een leuk persbericht te schrijven waarin enkel nog naam, geslacht en datum moeten worden ingevuld. De West-Vlaamse is eind september uitgerekend. Het is het tweede kindje voor Pattyn en haar man. In 2015 beviel ze van een dochter Julie.

Bron: hln.be - Auteur: Persbericht - Foto: vtm