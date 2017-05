Ashley en Shady maken gehakt van nieuwe cast Ex on the Beach: Double Dutch, exclusief in MTV Play app

OMG, nog 6 dagen en dan is het zover! Vanaf 14 mei kijk je elke zondag naar het splinternieuwe seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch op Viacom-zender MTV! Gelukkig hoef je niet tot zondag te wachten om alvast in de stemming te komen. De eerste beelden zie je nu in een speciale aflevering in de nieuwe MTV Play app. Deze aflevering is gratis te bekijken in HD via de “plug & play” streaming app MTV Play voor iOS en Android.

Ex-cast beoordeelt nieuwe cast In de speciale aflevering van Ex on the Beach: Double Dutch keren de deelnemers van het eerste seizoen eenmalig terug: Ashley, Simone, Sokratis, Wayne, Cherry en Shady komen met tips & tricks voor de deelnemers van het tweede seizoen en geven hun ongezouten mening over de nieuwe kandidaten. Ook lezen ze haat-Tweets en mogen de mannelijke kandidaten een gok doen welke borsten bij welke van hun "veroveringen" horen. Dit blijkt lastiger dan gedacht... Natuurlijk zijn de allereerste beelden te zien van het nieuwe seizoen en wordt de eerste ex die op het eiland aanspoelt bekendgemaakt: Chiara, die we nog kennen uit Temptation Island.

MTV Play app Met de vandaag gelanceerde on-demand app MTV Play is het beste van MTV te vinden: shows, clips, interviews en muziek zijn beschikbaar voor smartphone en tablet. Met deze app hebben Nederlandse en Vlaamse fans altijd en overal toegang tot hun favoriete shows. MTV neemt de fans mee achter de schermen van de muziekwereld en zij krijgen nog meer exclusieve previews van wat er op MTV te vinden is. De streaming app maakt het voor fans extra makkelijk om de nieuwste afleveringen van populaire shows terug te kijken in HD-kwaliteit. MTV Play heeft een “plug & play”-principe waarbij de gebruiker zonder registratie of inloggen toegang heeft tot de content en is nu beschikbaar voor iOS en Android.

In MTV Play vind je naast de eerste beelden van het tweede seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch ook het volledige eerste seizoen. Gedurende het nieuwe seizoen komen er wekelijks korte video’s met de nieuwe deelnemers bij en uiteraard kun je de nieuwste aflevering terugzien.

