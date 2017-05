In de zesde aflevering van Peking Express vandaag, zondagavond 7 mei, moest het nieuwe samengestelde duo Margaux en Awa voor de eerste keer samen liften in Laos en dat verliep niet altijd even vlot. De twee tegenpolen kwamen als laatste aan in de 200 jaar oude Wat Si Saket-tempel in de Laotiaanse hoofdstad Vientiane. Hut lot werd bepaald door de inhoud van de zwarte enveloppe. Dankzij een groene kaart krijgt het Belgisch-Nederlandse duo een tweede kans, maar wordt het wel met een extra passagier opgezadeld: Ella Leyers. Zij neemt volgende week zondag 14 mei alles – liften, een slaapplaats regelen en eventueel de proef spelen - van Margaux en Awa over. Kan zij ervoor zorgen dat het duo dit keer niet als laatste de eindbestemming bereikt?

Ella Leyers is het derde bekende gezicht dat meelift met een duo. Dan Karaty en Min Hee Bervoets gingen haar al voor. Voor Ella aan haar avontuur begint, ziet ze het allemaal heel rooskleurig in: “Ik heb geen ervaring met liften en hitchhiken, maar hoe moeilijk kan het zijn? Ik wil het zeker niet onderschatten, maar al doende leert men zeker?”

Nederlanders Siham en Hicham zijn te sterk in de proef en winnen opnieuw amulet

Vooraleer de duo’s verder konden racen naar de eindbestemming in deze aflevering op 7 mei, wachtten Sean en Rik hen op aan het Patuxai-monument waar de eerste drie duo’s mochten deelnemen aan de karaokeproef. Zo speelden Brecht en Cedric, Ann-Sophie en Laura en Siham en Hicham voor een nieuw amulet van 2500 euro. Wie de lokale bevolking het best kon overtuigen met een geslaagde karaokeversie van een Laotiaanse hit, won de amulet. Siham en Hicham bleken de beste performers. Zij hebben nu al hun derde amulet op zak.

Volgende week zondag 14 mei gaat het Laotiaanse avontuur van de duo's verder. Vanuit de hoofdstad Vientiane liften ze tijdens de zevende aflevering tot in Thakhek, een rustig stadje aan de oevers van de Mekong. Dit keer ontvangen Sean en Rik de duo's in de Boeddhistische tempel That Sikhottabong.

