“Mensen iets laten meemaken, dat is mijn eerste doel. Mijn tweede: dat doen lukken zonder dat ze me te zien krijgen.” The word is out: street magician Nicholas zit achter het programma De Uitverkorenen, dat woensdag 3 mei goed van start ging bij VTM. Op woensdag 10 mei maakt de kijker kennis met de 20-jarige student Alexander, en de 39-jarige architecte Melissa. Ook zij stelden zich na de vondst van een mysterieus briefje kandidaat om deel te nemen aan een nog mysterieuzer programma. Maanden later deden ze een magische ervaring op, die ze niet snel zullen vergeten…

In de tweede aflevering specialiseert Nicholas zich in een oude kunst: het openen van sloten zonder sleutel. Hij volgt een spoedcursus bij ex-boeienkoning Joe Alcatraz, waarna geen fiets of slot nog veilig is. Verder doet Nicholas aan voorspellingen. Kan hij iemands gedachten lezen, of sterker nog, kan hij voorspellen wat architecte Melissa in het geheim tekent?

ALEXANDER

20 JAAR - BREE

STUDENT

Uitverkorene Alexander (20) werkt in het weekend in een schoenzaak in Bree. Vermomd brengt Nicholas de student grafische vormgeving daar een bezoekje. Hij tart de wetten van de fysica en doet iets onmogelijk met een glazen tafel en een schoen. Alexander staat aan de grond genageld, een situatie die er niet op verbetert wanneer een tijd later ook zijn fiets vreemde gestalten aanneemt.

MELISSA

39 JAAR - LEUVEN

ARCHITECTE

“Ik heb nog meer vragen dan antwoorden gekregen vandaag, dus ik heb geen idee wat me te wachten staat. Ik denk dat jullie op de meest onverwachte momenten gaan opduiken, en me hopelijk positief gaan verrassen.” De 39-jarige Leuvense architecte Melissa wist niet wat te verwachten nadat ze op gesprek ging bij Nicholas’ mysterieuze anonieme medewerkers achter de schermen. Voor haar begint het avontuur met een doos voor haar huisdeur. Of ze op een kladblok een tekening kan maken? Drie keer raden wat er uiteindelijk in de doos blijkt te zitten…



De Uitverkorenen, woensdag 10 mei om 20u35 bij vtm

