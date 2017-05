Telefacts: Wie is Emmanuel Macron?

Hij is net geen 40, heeft geen partij en was een jaar geleden nagenoeg nog volslagen onbekend bij het Franse publiek. Hoe is Emmanuel Macron erin geslaagd om op zo’n korte tijd, het hoogste politieke ambt van Frankrijk binnen te halen en vanuit het niets één van de belangrijkste politici van Europa en de wereld te worden?

Een cameraploeg heeft Macron maandenlang gevolgd achter de schermen. Vanaf het ogenblik dat hij voor de Fransen zijn kandidatuur heeft bekend gemaakt, tot eergisteren – maandagochtend – de dag na zijn verkiezingsoverwinning. In de reportage geeft Macron ook zijn eerste uitgebreide interview als nieuwe Franse president.



Telefacts, woensdag 10 mei om 22u50 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm