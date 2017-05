The Voice Kids: Van ronkende gitaren tot vurige dance in eerste Battles van The Voice Kids

Een tot de nok gevulde studio. Een uitdagende arena. Een hoge dosis zangtalent. Een coach die iedereen uit z’n comfort zone haalt. Een bemoedigend woordje van An Lemmens en Kürt Rogiers. Alle ingrediënten voor 3 ijzersterke Battles van The Voice Kids zijn aanwezig. Die worden op vrijdag 12 mei 2017 ingezet met een knal, dankzij het team van coach Sean Dhondt en zijn hulpcoach Jeroen Swinnen. Zij beloven ronkende gitaren, vurige dance, onversneden girl power en een verrassende mash-up.

In de Battles wordt de strijd om een finaleplaats opgedreven. De kandidaten zingen in groepjes van 3 niet alleen samen, maar ook tegen elkaar. De Battles zijn echter onverbiddelijk, want van elk trio stoot slechts 1 talent door naar de sing-off. Daarin brengen de 4 resterende kids uit het team nog een keer het nummer uit hun Blind Audition. De 2 sterkste stemmen stoten door naar de grote finale op vrijdag 2 juni 2017.

“Ik wil graag battelen tegen Raphaëlla”, steekt Romy (12, Zolder) van wal. “Zij is heel goed en dat gaat leuk worden.” En zo moet hun coach Sean Dhondt er ook over gedacht hebben. Hij zet Romy samen met Raphaëlla (14, Burcht) op het podium en voegt er de straffe stem van Stijn (13, Meulebeke) aan toe. Samen brengen zij Never Be Like You van Flume met een vleugje I Don’t Want To Miss A Thing van Aerosmith.

Bij Seans volgende nummer, The Pretender van Foo Fighters, staat vooral Jerko (10, Kallo) te trappelen van ongeduld. Tijdens zijn auditie rockte hij al de sterren van de hemel en dat hoopt Sean opnieuw te laten gebeuren. “Je bent dan wel de jongste kandidaat uit de Battles, maar op rocken staat geen leeftijd.” Jerko krijgt bovendien de stoere dames Babs (13, Mortsel) en Angel Pink (13, Geel) aan zijn zijde. Al is de stevige song voor hen toch even schrikken. Vooral als blijkt dat er ook moet geheadbangd worden…

Na de 3 rockers is het aan “de 3 giecheltrienen van team Sean” om tegen elkaar te battelen. Julie (12, Kapellen), Noralie (14, Ledeberg) en Lien (13, Oordegem) brengen een meerstemmige versie van Lay Me Down van Sam Smith. “Geen makkelijk nummer”, weet Sean. “Maar ik móést het kiezen, want dit zijn 3 kandidaten bij wie het op het lijf is geschreven.” Al blijkt snel dat hij de meiden geen cadeau heeft gegeven door hen tegen elkaar te laten strijden.

De laatste Battle bestaat volgens Sean uit 3 tieners die de lat voor zichzelf bijzonder hoog legden met hun auditie. Tim (13, Hasselt) moet zijn mannetje staan naast Jill (14, Bornem) en Moira (14, Zonhoven). Hun wenkbrauwen fronsen wanneer ze horen welke song ze zullen brengen: We Found Love van Rihanna ft Calvin Harris. “Een dance nummer met vuur”, volgens de coach. “En ik wil ook dat de vonken van hen afspringen op het podium.” Slaagt hij erin om de chemie tussen de 3 een boost te geven?



The Voice Kids, vrijdag 12 mei om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm