Stemmenimitator Guga Baúl maakt zijn debuut als quizmaster in Kan U de Vraag Nog Eens Herhalen?, een unieke mix van quiz, comedy en archiefshow. Hij wordt daarin bijgestaan door collega-comedian Gunter Lamoot die de quiz doorspekt met originele montages en scherpe commentaren.

Guga Baúl: “Het is mijn eerste eigen programma, dus behoorlijk spannend maar ik kijk er ook geweldig naar uit. Ik ben zelf een grote liefhebber van shows en spelprogramma’s uit de oude doos. Daarmee aan de slag mogen gaan, is op mijn lijf geschreven. Ook de comedy-factor ligt me uiteraard. Wat dat betreft, zijn Gunter en ik twee handen op één buik.”

Uniek aan deze quiz is dat alle vragen al eens eerder werden gesteld op televisie. Ze komen immers allemaal uit het rijke geschiedenis van de Vlaamse televisie, van oer-quizzen zoals ‘Het Rad van Fortuin’ en ‘De Juiste Prijs’ tot megaverdieners als ‘Wie wordt Multimiljonair’ of tijdloze klassiekers als ‘Blokken’.

“Wie de voorbije 25 jaar goed heeft opgelet tijdens het tv-kijken, kent dus eigenlijk alle antwoorden al. Voor hen wordt dit de makkelijkste quiz ooit”, grapt Lamoot, die het VTM-archief eerder al aanpakte in het humoristische ‘Superstaar’.

De kandidaten in de eerste aflevering zijn: Tom Broux uit Heusden-Zolder, Jane Goegebeur uit Jabbeke en Joris Vincx uit Vorselaar. De winnaar van de toss-ronde mag als eerste een BV – Bekende Vragensteller – kiezen uit Guga’s BV-winkeltje. Wordt het Marcel Vanthilt, An Lemmens of de godfather der quizzen: Luc Appermont? Maar vooral: welke (ex-) quizmasters kennen de antwoorden nog op vragen die zij zelf ooit gesteld hebben?

De duo’s krijgen in aflevering 1 vragen uit legendarische quizzen als de Vraag van 1 miljoen, Blokken, de Zwakste Schakel, de Grote Volksquiz of het Verstand van Vlaanderen voorgeschoteld. Maar ook verborgen pareltjes uit het archief als de Wies Andersen show, Beauty & the Nerd, Popcorn met Geena Lisa of RIR met Urbanus passeren de revue.

Elke week remixt Gunter Lamoot ook een bestaande quiz tot een nieuw spelletje. Zo spelen de kandidaten deze week Rad Van Fortuin 2.0 tegen kandidaten uit het verleden.

De kandidaten strijden om een plaats in de finale, waar een mooie som geld op het spel staat. Een serieuze quiz mét inzet dus, weliswaar gekruid met de grappen van Gunter. In deze aflevering serveert hij onder andere een mashup van Frans Bauer en Arbeid Adelt, stelt hij de Luc Appermont-motivatie-app voor en verrast hij Luc met een oude bekende. Luc beloofde anno 1995 in de Super-De-Luc-show aan kuisvrouw Sonja Sempels dat ze zijn huis eens onder handen mocht nemen, maar maakte zijn belofte nooit waar. Gunter zocht en vond Sonja en liet haar, 22 jaar na datum, los ten huize Bart & Luc.

“Kan U de Vraag Nog Eens Herhalen?” is dus veel meer dan zomaar een quiz, het is een bonte mix van spel, comedy, originele archiefvondsten, legendarische bloopers en verrassende filmpjes.



Kan U de Vraag Nog Eens Herhalen?, vanaf donderdag 11 mei om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm