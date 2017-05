In aflevering 7 van Peking Express, nu zondag 14 mei om 20.35 bij Q2, probeert Ella Leyers het nieuwe samengestelde duo Margaux en Awa in de race te houden. De duo’s kennen ondertussen het klappen van de zweep, maar voor extra passagier Ella is het de allereerste keer dat ze moet liften. “Awa pusht me en zegt veel dingen waar ik echt iets aan heb en dat is wel effectief natuurlijk. Ik denk alleen dat ze het niet gewend is om de controle te verliezen en dat ze het heel frustrerend vindt dat ze dat nu wel moet doen”, zegt Ella.

In deze aflevering liften de duo’s vanuit de Laotiaanse hoofdstad Vientiane tot in het rustige stadje Thakhek vlakbij de Thaise grens, maar eerst is er nog een belangrijke tussenstop voor de proef: het prachtige natuurgebied van Mahaxai. Om deel te mogen nemen aan de proef moeten de duo’s naar deze bestemming liften met een grote blok ijs. Wie aankomt met het zwaarste blok ijs, speelt voor een amulet ter waarde van 2500 euro, maar in een warm land is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Ann-Sophie en Laura zien er wel de grap van in: “De mensen hier moeten nogal denken. We zitten hier in de middle of nowhere, het is meer dan 30 graden en ze zien twee vrouwen zeulen met een ijsblok … het is waarschijnlijk een raar zicht.” Bij de proef in Mahaxai moeten de duo’s enkele loodzware drakenbeelden uit het water hijsen. Daarvoor moeten ze beroep doen op de lokale bevolking, want zelf mogen ze niets doen. Een sterk team samenstellen is dus van cruciaal belang.

Voor het laatste deel van deze etappe racen de duo’s zo snel mogelijk vanuit Mahaxai naar de Boeddhistische That Sikhottabong-tempel in Thakhek. Daar wachten Sean en Rik de duo’s op. Wie laat het afweten en wie strijdt nog mee voor de overwinning?

PEKING EXPRESS

ELKE ZONDAG OM 20.35 BIJ Q2

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2