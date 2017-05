De Red Flames gaan de Rode Duivels achterna. Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg zich voor een groot toernooi gekwalificeerd. In deze tweedelige documentaire volgt Eén de Belgian Red Flames tijdens de voorbereiding op het EK in Nederland. Voor, tijdens en na stages, oefeninterlands, maar ook bij hun clubs in binnen- en buitenland. Eén neemt ook een kijkje bij de jeugd, waar steeds meer meisjes voetballen.

Olivier Goris, netmanager Eén:

“De Red Flames zijn volop geschiedenis aan het schrijven en daar willen we met Eén graag bij zijn. Deze documentaire is een heel mooie kennismaking met deze talentrijke groep internationals en de ideale inleiding op het EK in Nederland, waar we hen ook zullen volgen. We wensen hen alle succes op hun eerste EK!”

Bondscoach Ives Serneels:

“Na enkele gesprekken met de makers was het voor ons meteen duidelijk dat ze een correctie weergave wilden geven van de speelsters en de staf. Het buikgevoel zat meteen goed om zoiets samen te doen. Door het onderling vertrouwen heeft de filmploeg van heel dichtbij alles kunnen volgen achter de schermen."

Scoren de Red Flames mooiere doelpunten dan de Rode Duivels? Laten ze zich ook zo gemakkelijk vallen? Hoeveel verdienen ze? Hoe combineren de speelsters studies of werk met topvoetbal? En maken ze kans om het EK te winnen?

Meer dan voetbal

De Red Flames doen natuurlijk meer dan enkel voetballen. De documentaire volgt de speelsters en coaches niet enkel op, maar ook naast het veld.

Speelster Imke Courtois is iedereen wellicht al bekend, als analiste bij Sporza. Maar wat velen niet weten, is dat ze doctoreert aan de universiteit over de invloed van de ademhaling op pijn. En de bondscoach, Ives Serneels, heeft naast voetbal nog een grote passie: duiven. Ook Gouden schoen Tessa Wullaert wordt gevolgd in de documentaire: zij toont hoe ze leeft, traint en speelt in het Duitse Wolfsburg.

Red Flames: op donderdag 18 en 25 mei om 21.20 uur op Eén.

