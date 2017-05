Vier korte documentaires over onderwerpen die de makers nauw aan het hart liggen. Dat is 4 x 7. Geert Clerbout kijkt in De koers van mijn leven samen met voormalig wielerkampioene Victoire Van Nuffel terug op haar merkwaardige leven. Anneke Verschave laat ons in De waarheid van een kind kennismaken met de wereld van een aantal Roma-kinderen. In Thank you that you make me happy portretteert Filip Lenaerts de gedreven broeder Gust Lauwerysen en zijn NGO in Ethiopië. Ellen Vermeulen onderzoekt in Catch 19 to 25 onze individuele verantwoordelijkheid tegenover maatschappelijke problemen.

Op dinsdag 16 mei om 22.10 u. op Canvas, www.canvas.be en www.vrtnu.be

