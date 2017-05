Check-point brengt wekelijks diepgravende reportages over de grote verhalen van onze tijd. Meestal zijn dat internationale producties, maar af en toe is het ook een eigen documentaire.

In 100 Days of Trump onderzoekt VRT-correspondent Michiel Vos wat de nieuwe president heeft gerealiseerd in zijn eerste 100 dagen. Hij neemt ons mee naar de frontlinie van de Amerikaanse politiek om na te gaan of en hoe de onvoorspelbare Trump zijn populistische campagnebeloften omzet in daden. Met onder meer Donald Trump, de politieke commentatoren Robert Reich en Richard Cohen, congresleden, Trump-stemmers, een vicepresident en heel veel gewone Amerikanen.

Op donderdag 18 mei om 21.15 u. op Canvas en www.vrtnu.be.

