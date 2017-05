De mannen van Deadliest Catch staan voor een van de zwaarste seizoenen uit hun carrière. Nu de watertemperatuur met 4 graden is gestegen in slechts een jaar tijd, dreigt er veel minder krab te zijn, waardoor ook de quota nog eens aangescherpt zijn. Dat betekent dat de krabvissers verder, dieper en sneller moeten vissen naar de schaars overgebleven exemplaren. Een bittere pil voor Wild Bill die al zijn geld in een nieuwe boot stak, maar uiteraard ook voor de andere schippers die nu miljoenen aan omzet dreigen mis te lopen. Zoals Sig Hansen die toch terugkeert na zijn zware hartaanval vorig seizoen. Ook Keith Colburn is er weer bij om het maximale uit het seizoen te halen, hoewel hij weet dat het dit jaar extra lastig wordt. Het nieuwe seizoen begint met een special van twee uur waarin wordt teruggekeken op de afgelopen seizoenen en waarin wordt vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen. Deadliest Catch is vanaf maandag 12 juni tot en met maandag 23 oktober om 20:30 uur te zien bij Discovery.



Door de gestegen watertemperaturen zijn niet alleen de quota voor de lucratieve koningskrab met 15 procent gedaald, er is zelfs een compleet vangstverbod voor de bairdi-krab. Een flinke tegenslag voor de schippers, vooral voor de nieuwelingen in de vloot die maar amper reserves hebben opgebouwd. Zoals de 24-jarige Sean die voor het eerst meedoet met de boot die zijn vader voor hem kocht, vlak voor hij overleed. Sean wil er alles aan doen om de eer van de familie hoog te houden, maar zal meer dan 2 ton aan krab moeten vangen om het hoofd boven water te houden.



Ook voor rookie Jake is dit seizoen erop of eronder. De jonge schipper had vorig jaar een dramatisch seizoen en booteigenaar Lenny Herzog eist dat hij dit jaar wel de nodige krab naar boven haalt, anders is het gedaan voor Jake. Hij heeft de grootste quota van iedereen gekregen en mag maar liefst 9 ton aan krab vangen, wat een marktwaarde vertegenwoordigt van 2,1 miljoen dollar. Maar weet hij ook waar de krabben dit jaar zitten, nu ze vermoedelijk naar koudere wateren zijn gezwommen?



Jake zoekt zijn heil bij de ervaren schipper Sig Hansen die er dit jaar toch weer bij is, ondanks zijn zware hartaanval vorig seizoen. “Ik kan niet in angst leven”, legt hij uit aan zijn vrouw die hem liever aan wal houdt dit jaar. Maar Sig weigert thuis te zitten: “Ik ben een krabvisser, zo simpel is het.” Jake wil graag samenwerken met Sig, omdat de schipper van The Northwestern waarschijnlijk wel weet waar de krabben dit jaar zitten. Sig lijkt de krabben inderdaad op het spoor te zijn en haalt al in zijn eerste dagen honderden flinke exemplaren binnen. Maar weten waar de krabben zich ophouden, is nog niet voldoende om ze ook daadwerkelijk naar boven te halen, zal Jake snel ondervinden. Het zet zijn samenwerking met Sig, en daarmee de kans op een succesvol seizoen, op het spel.



Ondertussen zitten de Hillstrand-broers zich te verbijten in het droogdok waar hun schip The Time Bandit ontdaan wordt van alle roest en een nieuwe verflaag krijgt. Het project duurt langer dan gepland en zij liggen nog steeds stil terwijl alle krabvissers al aan het werk zijn. En dan blijkt het restauratiewerk ook nog eens slecht te zijn uitgevoerd. Nog langer wachten, is echter geen optie, dus besluiten ze zo snel mogelijk uit te varen. Roest of geen roest, zonder krab overleven ze dit seizoen sowieso niet.



Ook Bill Wichrowski heeft de krab dit jaar harder nodig dan ooit. Hij heeft een half miljoen geïnvesteerd in een nieuwe boot en zal dus het maximale uit dit seizoen moeten halen. Hij staat er alleen voor aangezien zoon Zack Larson niet met hem wil meewerken. Maar Wild Bill gelooft in het levensmotto dat hij ook op de romp van het schip heeft laten spuiten: attitude makes the difference. Eigenlijk geldt dat voor alle stoere schippers in dit extra zware seizoen van Deadliest Catch.



Auteur: Persbericht - Foto: logo