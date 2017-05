“Want ik stoeng al stil, in een kilometer-file, just veur de Kennedytunnel". De Strangers zongen het al in 1989, en de tekst is nog altijd brandend actueel: http://youtu.be/wS7EwcEBAVA. Ze namen speciaal voor Radio 2 Antwerpen een nieuwe clip op van het filelied bij uitstek, De Kennedytunnel.

We staan zelfs almaar langer stil in het verkeer, met Antwerpen op kop als de nieuwe filehoofdstad van België. Nergens heb je meer kans om in een file terecht te komen dan in Antwerpen en de Antwerpenaren wachten nog bijzonder grote infrastructuurwerken. Maar wat zijn de alternatieven voor de auto? Radio 2 Antwerpen onderzoekt het een week lang samen met zijn luisteraars, elke dag tussen 6 en 8 uur, vanaf 15 mei.

Antwerpen wil vooruit

De bijzondere week rond mobiliteit start volgende week maandag met een live-uitzending aan het infokantoor van de Noorderlijn, vlakbij de Rooseveltplaats in Antwerpen. Overheden, mobiliteitsorganisaties en experten hebben elk een eigen idee over hoe we een verkeersinfarct kunnen vermijden. Hun vaak vernieuwende ideeën komen ze graag toelichten aan de luisteraars. Hoe realistisch zijn de alternatieven voor de gemiddelde Vlaming? En hoe denken de luisteraars erover? Waarom kiezen zij dagelijks (noodgedwongen ) om mee in de file te staan? Wat houdt hen tegen om te kiezen voor alternatieven? Kennen ze de alternatieven voldoende?

Filelijn

Luisteraars kunnen vanaf vrijdag 12 mei een week lang op de filelijn van Radio 2 via het nummer 070/ 35 35 06 hun mening geven of mee discussiëren op de facebookpagina van Radio 2 Antwerpen.

Elke dag op Radio 2 Antwerpen, vanaf maandag 15 mei tussen 6 en 8 uur

