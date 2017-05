Junes Bakkal is een naam die bij de aandachtige THUIS-kijker zeker een belletje doet rinkelen. Hij is de jongere broer van Adil (Nawfel Bardad-Daidj) die bijna een jaar geleden afgestudeerd is, maar nog altijd niet de job gevonden heeft die bij hem past.

Acteur Aboubakr Bensaihi, vooral bekend van zijn opgemerkte hoofdrol in de topfilm Black van Adil El Arbi en Billall Falah, speelt de rol van Junes. Junes dook de voorbije dagen terug op in THUIS om in het bedrijf van Sam, De Kabouters, te beginnen werken.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: vrt