The Chart Validator : het weekend van Blanche !

Blanche gaat van 16 naar 5 in de singlecharts en het wordt uitkijken wat ze zaterdagavond presteert in Kiev. Met zo'n nummer moet een top-5 positie haalbaar zijn.

In de albumcharts blijft Gorillaz op 1 staan, maar komt Nick Cave binnen op 3. Andere nieuwkomers in de albumcharts zijn The Afghan Whigs, Diana Krall, Sasha & Davy, Kasabian, Spoil Engine, Slowdive en Perfume Genius.

De best verkochte compilatie van het moment is MNM Big Hits Vol. 1.

