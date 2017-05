Vandaag, zondagavond 14 mei, kwam het ijzersterke duo Siham en Hicham als eerste over de finish aan de Boeddhistische That Sikhottabong-tempel in Thakhek. Ondanks hun eerste plaats, maakten ze toch kans om af te vallen. Alle duo’s moesten namelijk tijdens de laatste kilometers van de race een extra opdracht doen om te mogen finishen: de artiest en titel van een Laotiaanse hit raden. Broer en zus slaagden er niet in om deze opdracht tot een goed einde te brengen waardoor ze alsnog op de laatste plaats eindigden. Ze krijgen wel een tweede kans dankzij de zwarte enveloppe en racen volgende week met een extra passagier: de Nederlandse acteur Victor Reinier. Reinier is onder meer gekend voor zijn rol in de populaire Nederlandse televisieserie Baantjer.

Het nieuwe samengestelde duo Margaux en Awa kwam samen met Ella Leyers opnieuw als laatste aan op de eindbestemming, maar wist de extra opdracht wél tot een goed einde te brengen en blijft zo dus in de race.

Voor Siham en Hicham kwam de mogelijke uitschakeling als een donderslag bij heldere hemel, want zij kwamen nooit eerder als laatste aan en verzamelden al de meeste amuletten: “We staan voor de eerste keer in deze positie door een klein foutje en daar word je meteen op afgerekend.” Tegen alle verwachtingen in, kleurde hun kaart uit de zwarte enveloppe groen en zetten ze hun avontuur verder. Victor Reinier kijkt ernaar uit om zijn landgenoten in de race te houden: “Ik moet zwaar aan de bak en dat ga ik ook echt doen. Ik zal er alles aan doen om hun joker te zijn”.

Siham en Hicham winnen zevende amulet ter waarde van 2500 euro

De proef werd vandaag, zondag 7 mei, gespeeld in het impressionante natuurgebied van Mahaxai. Enkel de 2 duo’s die op deze locatie arriveerden met het zwaarste ijsblok, mochten deelnemen aan de proef waarbij ze enkele loodzware Laotiaanse Drakenbeelden uit het water moesten hijsen. Daarvoor konden ze enkel beroep doen op de hulp van de dorpelingen. Siham en Hicham namen het met hun team op tegen het team van Margaux, Awa en Ella. Broer en zus maakten dan wel kans om af te vallen op het einde van deze etappe, maar tijdens de proef kroonden ze zich wel tot winnaars van de amulet van 2500 euro. Hun teller staat nu op vier amuletten.

Volgende week zondag 21 mei racen de duo's vanuit de stad Thakhek door het prachtige Laotiaanse binnenland tot in Pakse. Met de finale in het vooruitzicht, is de motivatie extra groot bij de deelnemers en zet iedereen alles op alles om een amulet te winnen. Welke duo's spelen uiteindelijk de finale in de wereldberoemde tempels van Angkor Wat in Cambodja?

