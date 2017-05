VIER brengt dit najaar de gloednieuwe docuserie De kust is veilig en werpt een blik op zowel de grote als kleine verhalen van de hulpverleners die zich dag in dag uit inzetten om van de kust een veiligere plaats te maken. Elke zomer zorgen niet alleen de strandredders, maar ook de Scheepvaartpolitie, de zeereddingsdiensten, de lokale politie, de medische hulpverleners, de militaire luchtmachtbasis Koksijde én het maritiem reddings- en coördinatiecentrum ervoor dat bewoners en toeristen aan de kust in alle rust van de zomervakantie kunnen genieten. En ook dat schippers op zee de juiste bijstand krijgen. De kust is veilig biedt een unieke inkijk bij deze hulpdiensten.

De opnames van De kust is veilig vinden plaats van juni tot en met augustus. Verschillende badplaatsen, zoals o.a. Oostende, Blankenberge en Zeebrugge, komen aan bod.

De kust is veilig is een productie van 100.000Volts.TV voor VIER.



Te zien op VIER vanaf september 2017.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium