4 jaar geleden stond One Direction op het toppunt van hun roem in BelgiŽ.

21-05-2017 09:27 The Chart Validator - Foto: logo

Nu iedereen van de groep een solosingle heeft gelanceerd, is de duidelijke winnaar Harry Styles : zijn album komt niet binnen op 1 met daarop de verrassende single Sign Of The Times.

Benieuwd wie van One Direction Harry dit nadoet en of groep nog ooit terug samenkomt...

