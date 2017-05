Kinepolis België opent voor het eerst in Gent op dinsdag 23 mei een splinternieuwe Laser ULTRA-zaal. De voorbije weken onderging zaal 2 van Kinepolis Gent een technologische transformatie. De zaal werd voorzien met de innoverende laserprojector van Barco gecombineerd met het geluidssysteem Dolby Atmos, dat geluid voortbrengt uit alle richtingen (ook bovenaf). Met moderne technologieën wil Kinepolis de bioscoopbeleving maximaliseren. ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ is de eerste film die in de vernieuwde zaal vertoond zal worden.

“Kinepolis draagt innovatie hoog in het vaandel en wil cinemabeleving telkens opnieuw heruitvinden,” vertelt Karen Vanstaen, Marketing Manager bij Kinepolis België, “We zetten stevige stappen met de implementatie van gesofisticeerde systemen die de overgang naar films met een hogere framerate, meer 3D, een hogere resolutie (4K), meer lichtopbrengst en contrast en een groter kleurenbereik mogelijk maken. Om dit te verwezenlijken, heeft Kinepolis Laser ULTRA gelanceerd. Barco’s projector, die met lasertechnologie werkt, en het immersieve geluidssysteem Dolby Atmos, vormen hierbij twee belangrijke troeven om van een avondje cinema een onvergetelijke ervaring voor de oren en ogen te maken,” aldus Vanstaen.

De toekomst van cinema:

Zaal 2 in Kinepolis Gent is vanaf heden voorzien van een Barco laserprojector en een Dolby Atmos geluidssysteem. Barco’s laserprojector toont 4K-content, met meer dan 8 miljoen pixels, tegen 60 beelden per seconde. Het systeem projecteert 3D-films in 4K resolutie bij een lichtsterkte van 60.000 lumen. Hierdoor knippert het licht niet meer en is het contrast tussen licht en donker beter, met lichtere wittinten en donkerdere zwartwaarden. Doordat het laserlicht heel nauwgezet gericht wordt op een klein gebied in de projector, treden er amper lichtverliezen op in de projector en vindt de lichtbundel maximaal zijn weg naar het projectiedoek. Het resultaat is twee- tot driemaal meer licht dan bij de huidige projectoren. Eveneens is de spreiding van het licht over het hele scherm beter. Vandaag kunnen de projectoren slechts 40% van alle kleuren (die de mens kan waarnemen) reproduceren. Met Barco’s laserprojector wordt dat opgekrikt naar 60%. Bovendien ligt het energieverbruik van de Barco’s laserprojectie 40% lager dan de huidige projectoren.

De toevoeging van het Dolby Atmos geluidssysteem zorgt dan weer voor een nieuwere en krachtigere luisterervaring, waarbij je als filmkijker de illusie krijgt dat je middenin de film zit. Als het bijvoorbeeld in de film regent, dan komt het geluid van de druppels van boven uit de lucht vallen. De geluidseffecten werden hierbij heel precies geplaatst in zaal 2 van Kinepolis Gent. De luidsprekers staan opgesteld achter het filmdoek en hangen aan wanden links, rechts, achter en zelfs aan het plafond.

Op dinsdag 23 mei 2017 gaat de allereerste Laser ULTRA-zaal met Barco’s laserprojectie, gecombineerd met het geluidssysteem Dolby Atmos, open in Gent. ‘Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge’ gaat hierbij in avant-première om 19u45. Tickets voor de Laser ULTRA-vertoningen zijn te verkrijgen via de Kinepolis website.

