Wat is er nu nog relevant aan de muziek die in de Summer of Love (1967) werd gemaakt? Waar ligt de brug uit Under The Bridge van Red hot Chili Peppers? Hoe gevaarlijk is het écht in Compton? Hoe kijkt Faith Evans - ex-vrouw van The Notorious B.I.G. - na twintig jaar terug op de moord op haar man in Los Angeles? Welke sporen heeft Michael Jackson achtergelaten in Californië? En hoe smaakt de favoriete hamburger van Kendrick Lamar (in the hood)? Het zijn slechts enkele vragen die Stijn Van de Voorde beantwoordt in California love.

Deze zomer viert Californië de vijftigste verjaardag van de Summer of Love. Sinds 1967 is er in The Golden State ontzettend veel goede muziek gemaakt. In California love gaat Studio Brussel-presentator Stijn Van de Voorde op zoek naar vijftig interessante plaatsen die hierbij een belangrijke rol speelden. Het resultaat is een muzikale roadtrip van Venice Beach tot de Mojave Desert, van Compton tot de wijngaarden van Napa Valley.

California love, het e-book: vanaf zaterdag 27 mei in the App Store en via www.stubru.be.

California love: van maandag 29 mei tot en met vrijdag 2 juni van 19.00 tot 20.00 uur op Studio Brussel.

California love: vanaf maandag 29 mei op VRT NU.

Bron: Studio Brussel - Auteur: Persbericht - Foto: vrt