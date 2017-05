Het is van 2012 en langspeler ‘As it ever was’ geleden dat Absynthe Minded nieuwe muziek uitbracht. Vandaag is de band helemaal terug van weggeweest en releaseden ze hun gloednieuwe single ‘The Execution’. Met ‘The Execution’ schreef frontman Bert Ostyn een knaller van formaat, die zal weerklinken op het nieuwe album ‘Jungle Eyes’.

‘Jungle Eyes’ ligt vanaf 6 oktober in de winkelrekken.

