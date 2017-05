De 18-jarige student tuinbouw, Jaimie Deblieck uit het West-Vlaamse Roeselare werd zaterdagavond in Theater Elckerlyc in Antwerpen verkozen tot Mister Gay Belgium 2017, een verkiezing voor homoseksuele mannen, waarbij ze op zoek gaan naar een ambassadeur van en voor de Belgische LGBT gemeenschap.

Twaalf kandidaten toonden het beste van zichzelf in een show gevuld met modedefilés, interviews en muzikale acts van onder andere TrinXX, Jacky Lafon, Silvy De Bie en Loredana. Er was ook ruimte voor meer serieuze gesprekken over LGBT-thema's.

De jury, onder wie Minister van Onderwijs Hilde Crevits, Sven De Ridder, Josje Huisman, Jean-Marie Pfaff, Stefaan Degand, Slongs Dievanongs, Hilde De Baerdemaeker, Rob Vanoudenhoven, Eline Michiels, Jacky Lafon, Roos Van Acker, Lesley-Ann Poppe, Joyce De Troch en Miriam Jacques, prezen hem onder meer vanwege zijn inlevingsvermogen en de goede prestatie tijdens de vragenronde.

Jaimie kwam tijdens zijn campagne op voor meer acceptatie van LGBT’ers op de werkvloer.

Gerrit Noerens (39) uit Welle en Ignace De Wolf uit Genk (20), belandde op een tweede en derde plaats.

Naast de hoofdtitel van Mister Gay Belgium 2017 werden er ook andere titels uitgereikt: Mister Fotogeniek ging ook naar Jaimie Deblieck (18). Mister Sympathie en Mister Charity ging naar de Oost-Vlaamse Gerrit Noerens (39).

Zo'n 900 mensen woonden de vijfde gala-avond van de verkiezingen bij, die de eerste 3 jaar nog georganiseerd werden onder de naam Mister Gay Vlaanderen.



Jaimie krijgt naast de titel ook een toegangsticket voor de Mister Gay Europe en World-verkiezingen.

Meer info kan u vinden op: www.facebook.com/mrgaybelgium

Auteur: Persbericht - Foto: Mister Gay Belgium - organisatie