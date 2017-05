Op zaterdag 26 augustus organiseren Studio 100 & Provinciaal Recreatiedomein De Schorre een gloednieuw festival: Lekker Klassiek. Curator Jef Neve kon niemand minder dan Dirk Brossé strikken om het grootse slotconcert te dirigeren. Daarenboven raakte ook bekend dat Jef Neve een nieuw kamerorkest heeft opgericht. Dit kamerorkest zal ook spelen tijdens Lekker Klassiek.

Dirk Brossé

Met grote trots kondigt curator Jef Neve vandaag aan dat het slotconcert van Lekker Klassiek zal gedirigeerd worden door maestro Dirk Brossé.

Jef Neve: “Ik heb bewust voor Dirk Brossé gekozen omdat ik 100% vertrouwen in hem heb. We werken trouwens al heel lang samen. Zo dirigeerde hij de opname van mijn 2e piano-concercto.”



Dirk Brossé, geboren te Gent in 1960, is een veelzijdig componist en een gerespecteerd dirigent op de internationale muziekscène. Momenteel is hij Music Director van ‘The Chamber Orchestra of Philadelphia’ en muziek directeur van het Filmfestival Gent. Hij componeerde muziek voor talloze films en musicals.



Dirk Brossé: “Ik was enorm blij verrast dat Jef me vroeg om het slotconcert te dirigeren. ‘Lekker Klassiek’ belooft een heel mooie avond vol klassieke topmuziek te worden!”



Nieuw orkest

Jef Neve heeft ook een nieuw kamerorkest opgericht, dat voorlopig nog door het leven gaat als “Jef Neve Kamerorkest”. Jef Neve komt voor het eerst naar buiten als dirigent van klassiek werk, met zijn eigen kamerorkest. Jef werkt al verschillende jaren achter de schermen met dit orkest, om bijvoorbeeld de prachtige soundtracks van In Vlaamse Velden of Sprakeloos in te blikken. Het orkest is samengesteld uit allemaal topmuzikanten, die ook in verschillende andere orkesten actief zijn.

Nu treedt Jef Neve voor het eerst, naast componist en pianist, naar voren als dirigent van dit orkest, en hij neemt direct een grote uitdaging aan. Hij zal namelijk het 21ste piano concerto van Mozart dirigeren, met niemand minder dan Liebrecht Vanbeckevoort als solist!



Daarnaast dirigeert hij ook nog de 40e symfonie (u kent ongetwijfeld de thema-melodie) van diezelfde lievelingscomponist van hem. Daarbovenop zal hij, samen met Liebrecht, met 2 piano’s tegelijk dus, ook het Carnaval des Animaux van Camile St.-Saëns uitvoeren. Een heuse krachttoer dus!



Smakelijk

Naast het oor, worden ook de smaakpapillen verwend. Tijdens het festival kan je ter plaatse bij de verschillende foodstands heerlijke gerechten bestellen op culinair hoogstaand niveau. Daar zorgen de topchefs van kookzender njam! voor. Bovendien zullen de chefs ook ter plaatse zijn: Roger van Damme, Peppe Giacomazza, Dominique Persoone, Michaël Vrijmoed, Jan Buytaert, Jan Tournier, Julie Baekelandt, Manuel Wouters, Dagny Ros Asmundsdottir en Quyên Truong Thi.

zaterdag 26 augustus 2017

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre, Boom

tickets & info via www.lekkerklassiek.be

Bron: Studio 100 - Auteur: Persbericht - Foto: Studio 100