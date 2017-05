Anoniem selecteerde Nicholas tien Uitverkorenen die hij verraste met straffe, magische momenten. Dat Nicholas daarachter zit, weten zijn ‘slachtoffers’ echter niet en dat moet vooral zo blijven. Daarom goochelt hij stiekem: in vermomming of met de hulp van anderen. In de laatste aflevering op woensdag 31 mei krijgt Nicholas assistentie van Staf Coppens, en ook Pascal Braeckman toont dat ie naast klankman zijn, ook nog andere kwaliteiten heeft.

“Ik maak een nieuw tv-programma, ‘Het Brein van Staf’, met daarin psychologische testjes. Het zou heel fijn zijn moest jij het zien zitten om daaraan mee te werken, wat denk je?”. Jana’s interesse was gewekt, en dus ging ze graag in op Stafs verzoek. Hij moet de studente forensische wetenschappen in opdracht van Nicholas - zonder haar medeweten - ondervragen. Aan hem om haar antwoorden te voorspellen. Geen gemakkelijke opgave, want op sommige vragen kan alleen Jana het antwoord weten.

Nicholas heeft nog meer in petto voor haar. Voor haar ogen wil hij haar smartphone laten verdwijnen en elders laten verschijnen. Maar dan moet hij wel eerst aan haar GSM geraken…

In Antwerpen trekt Nicholas naar het café waar Uitverkorene Aaron werkt als barman. Hij bevriest er voorwerpen met zijn blote handen en geeft zo een nieuwe betekenis aan het begrip ‘cool’. Eerder bedacht Nicholas al een manier om twee fietsen met mekaar te linken, maar voor deze laatste aflevering meent hij dat het nog straffer kan. Terwijl Aaron zich van geen kwaad bewust is, waagt Nicholas zich aan een nieuwe truc. Iets met een fiets en een boom…



De Uitverkorenen, woensdag 31 mei om 20u35 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm