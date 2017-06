Gisteren startten de opnames van de nieuwe Helden-film, Helden Boven Alles met in de hoofdrollen uiteraard opnieuw de vier Ketnet-vrienden Dempsey Hendrickx, Sieg(fried) De Doncker, Maureen Vanherberghen en Nico(las) Vanhole.

Na de eerste bioscoopfilm Helden van de Zee (met meer dan 101.000 bezoekers), 5 seizoenen ‘Helden’ op Ketnet en een 3de ‘Heldendag’ in Bokrijk op 2 april, zijn de helden inmiddels gestart met de opnames voor hun tweede film. In september 2016 won Helden van de Zee nog de Ensor voor Beste Jeugdfilm op het Filmfestival van Oostende, en in februari van dit jaar de Gouden K voor Film van het Jaar op het Gala van de Gouden K’s.

In Helden Boven Alles worden de vier helden bijgestaan door o.a. Adriaan Van den Hoof, Karlijn Sileghem, Dirk Van Dijck en Mark Verstraete die belangrijke gastrollen krijgen.

Synopsis: De populariteit van de Helden schiet de hoogte in nadat een spectaculair filmpje van één van hun bouwwerken miljoenen keren bekeken wordt. De roem stijgt Sieg naar het hoofd en hij vindt dat de Helden voortaan moeten reizen als echte sterren. Hij boekt een week in een luxueus spa en relax resort in de Ardennen. Maureen verveelt zich dood en ze daagt haar vrienden uit om een spannende tocht te maken in de woeste natuur. Maar Sieg is koppig en Nico en Dempsey zitten tussen twee vuren. Wanneer Maureen alleen op pad trekt, komt ze in gevaar. Meer dan ooit moeten de Helden creatief zijn om elkaar - en hun vriendschap - terug te vinden. Helden boven alles!

Het scenario en de regie is in handen van Geerard Van de Walle (die eveneens het scenario schreef van Helden van de Zee). De opnames vinden plaats in o.a. Durbuy, Scherpenheuvel, Dinant en Beveren.

Helden Boven Alles wordt geproduceerd door Hotel Hungaria, in coproductie met Ketnet. Hotel Hungaria introduceerde de voorbije jaren succesvolle tv-programma’s zoals Dagelijkse Kost en Goed Volk met Jeroen Meus, Groenland met Bartel Van Riet en natuurlijk de Ketnet-reeks Helden. De film kan rekenen op steun van oa de Belgische tax-shelter voor filmfinanciering.

KFD (Kinepolis Film Distribution) verdeelt de film vanaf 25 oktober in de bioscoopzalen.

Auteur: Persbericht - Foto: Kinepolis