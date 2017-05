De muzikale Tim, de Vlaamse Vanessa Paradis Noralie, blonde god Robin, hartendief Abobaker, de Whitney Houston 2.0 Katarina en Oona met haar unieke stem: zij zijn de 6 finalisten van The Voice Kids. Op vrijdag 2 juni breekt voor hen het moment van de waarheid aan. In een knaller van een finaleshow zingen ze nog één keer de pannen van het dak in de hoop met de overwinning aan de haal te gaan. Slechts één van hen wordt uitgeroepen tot dé Voice Kids 2017. Hij of zij gaat naar huis met een studiebeurs van 10.000 euro en mag een eigen single opnemen.

In de grote finale brengen de zes finalisten een spetterend openingslied, één nieuw solonummer én een team song samen met hun coach. Nadat iedere artiest drie keer op het podium heeft gestaan, kiezen coaches Laura Tesoro, Josje Huisman en Sean Dhondt wie van hun twee teamleden ze doorsturen naar de slotronde en wie dus nog steeds kans maakt op de overwinning. De drie topfinalisten brengen daarna nog één nieuwe song, waarna een onpartijdige publieksjury in de studio de winnaar kiest.

Team Laura bijt vrijdag de spits af. Samen met hun coach en hulpcoach brengen Robin en Oona Weak van AJR. “Ik heb er vertrouwen in. Het is mooi om te zien welke weg ze hebben afgelegd en hoe ze gegroeid zijn”. Met deze mooie woorden van hun coach worden Oona en Robin nadien solo het podium opgestuurd. Oona is vastberaden dat helemaal in te pakken met Green Light van Lorde. Nadien gaat Robin voor een gedurfde keuze. Hij laat zien dat hij ook in een Beyoncé-nummer perfect overeind blijft. Tijdens Drunk In Love haalt hij zelfs zijn beste rap skills naar boven.

De opvallende outfit van Josje – hoe kan het ook anders – laat er geen twijfel over bestaan: zij is klaar voor de overwinning van haar team. Aan haar pupillen Abu en Katarina om daarvoor te zorgen. Zij laten het publiek wegdromen met een sprookjesachtige team song op Beauty And The Beast. Nadien kiest Abu sinds zijn auditie opnieuw voor een nummer met een boodschap: Earth Song van Michael Jackson. Tijdens de Blinds zei coach Laura dat ze Whitney Houston had opgegeten. In de finale staat er een andere grote zanger op het menu van Katarina: André Hazes. Zijn grootste hit werd omgedoopt tot Hij Gelooft In Mij.

Coach Sean Dhondt is niet van plan om de overwinning dit jaar aan zich voorbij te laten gaan. “Drie keer is scheepsrecht”, klinkt het. Zijn team laat meteen zien dat ze er klaar voor zijn met een sterke mash-up op Shut Up And Dance van Walk The Moon en Thunderstruck van AC/DC. Sean zorgde er ook voor dat zijn finalisten Tim en Noralie backstage werden uitgenodigd tijdens een optreden van de immer coole performer Daan. En dat ze daar heel wat van hebben opgestoken bewijzen ze nadien solo. Tim begeleidt zichzelf met een loop station op Don’t van Ed Sheeran. Noralie zet opnieuw haar unieke stem in de verf met Unconditionally van Katy Perry.

Nadat de coaches hun drie topfinalisten hebben aangeduid en zij nog één keer alles uit de kast halen met een nieuw nummer, breekt het moment van de waarheid aan. Sleept Sean Dhondt na 3 seizoenen zijn eerste overwinning in de wacht of moet hij de troon opnieuw afstaan aan één van zijn collega-coaches? Wie verdient volgens de publieksjury, die kijkend Vlaanderen vertegenwoordigt, de studiebeurs van 10.000 euro? Wie ziet zijn of haar naam op de cover van een eigen single prijken? Wie wordt dé Voice Kids?



The Voice Kids, vrijdag 02 juni om 20u40 bij vtm

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm