Nieuwe zondagavond bij Q2 met ‘The Last Man on Earth’ en ‘The Last Kingdom'

Vanaf 4 juni 2017 begint de zondagavond van Q2 om 19.45 met dubbelafleveringen van de vijfvoudig Emmy Award-genomineerde reeks The Last Man on Earth. De rol van hoofdpersonage Phil Miller is weggelegd voor Will Forte (Nebraska), die eveneens ook de schrijver van de komische reeks is. Naast Frote vertolken ook Oscarwinnares Mary Steenburgen (Goin' South) en Mad Men-actrice January Jones een hoofdrol in The Last Man on Earth.

Will Forte: “Moest ik echt de laatste man op aarde zijn, is mijn iPhone het enige dat ik bij me wil hebben. Geloof het of niet, maar ik ben een enorme spelletjesfanaat. Vooral het spelletje ‘Tiny Wings’ zou ik niet kunnen missen. Ergens zou ik ook onze cultuur missen: een nieuw nummer op de radio of een nieuwe film of televisiereeks die gereleaset wordt.”

HET VERHAAL: ZAL PHIL NOG OVERLEVENDEN VINDEN?

Het verhaal speelt zich af in 2020. Nadat een dodelijk virus over de planeet woedde, blijft er nog maar één man over: Phil Miller. Phil was ooit een gewone man die van zijn familie hield en zijn job haatte, maar nu zoekt hij het land af naar andere overlevenden. Phil is met zijn caravan naar bijna elke uithoek van de Verenigde Staten, Mexico en Canada gereden, maar hij heeft nog niemand gevonden. Wanneer hij terugkeert naar zijn thuisstad Tuscon, is hij er bijna zeker van dat hij het laatste levende wezen op aarde is. Phil probeert er het beste van te maken, maar de eenzaamheid begint al snel zijn tol te eisen.

THE LAST KINGDOM VAN PRODUCERS DOWNTON ABBEY, VANAF ZONDAG 4 JUNI DUBBELAFLEVERINGEN OM 20.35

Na The Last Man on Earth gaat Q2 vanaf zondag 4 juni 2017 om 20.35 verder met dubbelafleveringen van de historische fictiereeks The Last Kingdom van de producers van Downton Abbey. De serie is gebaseerd op de romanreeks ‘The Saxon Stories’ van Bernard Cornwell. De Duitse acteur Alexander Dreymon (American Horror Story) neemt de hoofdrol van Uhtred van Bebbanburg voor zijn rekening. The Last Kingdom speelt zich af op het einde van de negende eeuw in Wessex en portretteert heroïsche daden en grootse gevechten tussen de Britten en de Deense Vikingen.

Alexander Dreymon: “Zelfs al staat mijn personage voor een situatie op leven en dood, dan nog neemt hij impulsieve beslissingen. Dat is best leuk om te spelen. Hij komt dan ook vaak in de grootste problemen terecht, maar hij zal altijd doen wat hem het beste lijkt.”

HET VERHAAL: VOELT UHTRED ZICH SAKSISCH OF VIKING?

The Last Kingdom speelt zich af in 872. Veel van de Koninkrijken in Groot-Brittannië zijn veroverd door de Vikingen, alleen Wessex is nog onafhankelijk onder leiding van Koning Alfred de Grote. In deze turbulente wereld leeft Uhtred van Bebbanburg. Hij is geboren als de zoon van een Saksische edelman, maar wordt gevangengenomen en grootgebracht door de Vikingen als één van hen. Zijn loyaliteit wordt op de proef gesteld wanneer hij wordt gedwongen om te kiezen tussen zijn geboorteland en zijn opvoeders. Tijdens zijn missie om zijn geboorterecht te claimen, moet Uhtred een gevaarlijk pad bewandelen tussen beide partijen als hij een rol wil spelen in het ontstaan van een nieuwe natie en uiteindelijk zijn vroegere land te heroveren.

