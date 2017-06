Productiehuis Uitgezonderd. staat elk jaar garant voor een komedie naar een gekend televisie-format. Er werd al enkele maanden uitgekeken naar het vervolg van hun vorige stuk 'BLIND DATE’ met Karen Damen en Kürt Rogiers in de hoofdrollen. En ook dit jaar pakt de producent uit met een knaller ; 'DE SOUNDMIXSHOW' met niemand minder dan BART KAËLL. Première op 12 januari 2018 in de Rode Zaal van het Fakkeltheater.

"Dat Bart Kaëll de rol van presentator op zich moest nemen leek me evident”, vertelt producent Bob Jennes. "Let wel, wij gaan geen episode van de show brengen, net zoals bij 'Blind Date’ geven wij het publiek een blik achter de schermen van zulk een programma. En zoals bij elke komedie kan je al raden dat dit niet zo vlekkeloos verloopt”. Het belooft alweer een dolkomisch avontuur te worden, verzekert ook regisseur van dienst Sven De Ridder: "Na mijn fantastische ervaring als regisseur van 'Blind Date’ is de goesting er opnieuw om samen met auteur Brik van Dyck en een verrassende topcast een komedie van formaat af te leveren. Laat die discobal alvast draaien, want deze party on stage wil je niet missen!”.



De komedie gaat op 12 januari 2018 in première in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. De repetities starten in december en zullen doorgaan in Lokeren, waar Uitgezonderd. gevestigd is.



Bart Kaëll is zowel enthousiast als zenuwachtig: "Ik sta deze keer niet enkel als presentator, maar ook als acteur op de planken. Dit heb ik nog nooit gedaan, maar ik heb vertrouwen in Sven als regisseur. Na 15 jaar wordt DE SOUNDMIXSHOW weer van onder het stof gehaald, deze keer als komedie en daar kan ik alleen maar blij om zijn. Als ik terugdenk aan die jaren verschijnt er automatisch een lach op mijn gezicht. Laat dus maar komen !”

DE SOUNDMIXSHOW - PRAKTISCHE INFO

Locatie

Rode Zaal Fakkeltheater - Antwerpen

Hoogstraat 10



Voorstellingen - vanaf 12 januari 2018



11/01/2018 20u30

12/01/2018 20u30

13/01/2018 20u30

14/01/2018 15u00



19/01/2018 20u30

20/01/2018 20u30

21/01/2018 15u00



26/01/2018 20u30

27/01/2018 20u30

28/01/2018 15u00



02/02/2018 20u30

03/02/2018 20u30

04/02/2018 15u00



Tickets

070/246 036 of www.soundmixshow.be



Creatives

Producent: Uitgezonderd.

Regie: Sven De Ridder

Scenario: Brik Van Dyck

Auteur: Persbericht - Foto: Affiche evenement