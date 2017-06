Op zaterdag 3 juni staan de Italiaanse en Spaanse landskampioenen tegenover elkaar in de finale van de UEFA Champions League: Juventus vs. Real Madrid. Verlengt Real als eerste club ooit zijn CL-titel? Of gaat Juventus voor het eerst sinds 1996 nog eens met de prestigieuze beker naar huis? De finale is live te zien bij Q2, op www.Q2.be en via de Q-app vanaf 20.00.

WEERHOUDT JUVENTUS REAL MADRID VAN UNICUM IN CHAMPIONS LEAGUE?

Juventus kon nog maar twee keer de ‘Beker met de Grote Oren’ winnen en aast op een derde titel. Met slechts drie tegendoelpunten heeft de Oude Dame de beste verdediging van dit toernooi. In de vorige ronde schakelden de Bianconeri zonder al te veel problemen AS Monaco uit. Titelverdediger Real Madrid nam de beker al 11 keer mee naar huis. De vlotscorende Madrilenen zetten in de vorige ronde stadsrivaal Atlético Madrid opzij. In totaal scoorde de Koninklijke maar liefst 32 keer.

Juventus-trainer Massimiliano Allegri weet dat zijn team voor een moeilijke opdracht staat: “We moeten optimistisch zijn en geloven in ons eigen kunnen, maar Real Madrid is de favoriet. Zij staan voor de derde keer in vier jaar tijd in de finale van de Champions League. Mijn team is erg sterk en dat moeten ze nu nog één keer laten zien.”

De finale gaat door in het Millennium Stadium in Cardiff, waar de wedstrijd om veiligheidsredenen onder een gesloten dak zal gespeeld worden. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Champions League dat een finale afgewerkt wordt in een gesloten stadion. Jan Dewijngaert en Gilles De Bilde zorgen in Wales voor het wedstrijdcommentaar. Marc Degryse, Jan Boskamp en Aad de Mos zitten aan de analistentafel bij Tom Coninx.

CHAMPIONS LEAGUE

FINALE

JUVENTUS – REAL MADRID

ZATERDAG 3 JUNI 2017

LIVE BIJ Q2, OP WWW.Q2.BE EN VIA DE Q-APP VANAF 20.00

Bron: Q2 - Auteur: Persbericht - Foto: Q2