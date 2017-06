Met het toevoegen van nog meer grote namen maakt Reggae Geel zijn 39ste line- up compleet. Onder andere Black Uhuru in zijn meest originele formatie met frontmannen Duckie Simpson en Michael Rose , Maxi Priest en de Amerikaanse voice zangeres Tessanne Chin tekenen present op de Mainstage op 4 en 5 augustus 2017.

Als een van de oudste reggaefestivals van Europa zet Reggae Geel een line-up neer om u tegen te zeggen. Op het hoofdpodium sluiten grote namen als Black Uhuru, Maxi Priest, Glen Washington, zich aan bij de al eerder bekendgemaakte toppers als Jah Cure, Steel Pulse en Chronixx.

Ook de andere vier podia zien volop talent, zoals Ricky Trooper , Aidonia, Tanto Blacks in de Bounce Dancehall. De Yard verwelkomt het Britse vrouwelijke hip hop-duo Poetic Pilgrimage en in de Skaville - tent staan lokale helden als Sugar Charly en het Jamaica Jazz Orchestra. De 18 Inch Corner tot slot wordt aangevuld met de soundsystems van onder anderen Jah Youth en Young Warrior.

NIEUW TALENT

Reggae Geel zet volop in op jonge talenten. Naast de jonge sterren Runkus en Royal Blu prijken ook Iba Mahr en Tanto Blacks (nieuwe dancehall sensatie) op de affiche, allen natuurlijk straight from Jamaica. En met Tessanne Chin haalt de organisatie een heuse superster naar Geel. Deze getalenteerde zangeres won The Voice in de VS en mocht al optreden in het Witte Huis.

RANDANIMATIE

Net zoals elk jaar zet Reggae Geel sterk in op kwalitatieve randanimatie. De mobiele draaitafels van Bangarang Soundsystem en Serendipity Soundsystem lopen over de festivalweide om de rastaman vibrations overal te verspreiden. Wereldkinderen oftewel de Fanfakids (7 tot 15-jarigen) brengen ontwapenende energie met hun eigen drumband. En het collectief cirQ komt met verschillende hilarische en educatieve acts: kies een reggaeliedje in de Human Jukebox en ga lekker spetteren in de Jacuzzi. In het Refu- Salon laat je je haren knippen door topkappers uit Palestina en Irak.

Tickets voor Reggae Geel zijn te koop via www.reggaegeel.com.

