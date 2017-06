The Chart Validator : Blanche niet meer op 1 ! Liefde voor muziek op 1 !

02-06-2017 21:25

De Songfestival-hype ligt al even achter ons en zo ook Blanche, want zij moet haar # 1 positie afstaan aan Luis Foncy feat. Daddy Yankee.

En met zo'n succesvolle editie als Liefde voor muziek was het niet verrassend dat de cd ervan op 1 binnenkomt in de albumcharts. Lil Kleine komt binnen op 3 en Kraftwerk op 7. Shakira vinden we op 14 en Paul Severs op 35.

In de compilatiecharts blijft Spring Break 2017 stevig op 1.

