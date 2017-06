Presentatoren An Lemmens en Sean Dhondt blikken vanaf morgen, dinsdag 6 juni, in At The Festivals alvast 2 weken lang vooruit op de rijk gevulde festivalzomer. Dat doen ze onder een snikhete zon samen met de populaire Vlaamse band Bazart, zangeres Emma Bale en rockband Equal Idiots. In de eerste aflevering legt presentator Sean Dhondt Emma Bale meteen op de festivalrooster: “Wat als je op een festival zou moeten kiezen tussen Bazart of de Britse zanger James Blake als ze tegelijkertijd op het podium zouden staan?” Dat is geen gemakkelijke keuze, zeker niet als Bazart-frontman Mathieu Terryn meeluistert … of toch wel?

De zomermaanden gaan hand in hand met heel wat festivals. Maar welke headliners moet je zeker gezien hebben? Hoe ziet een rider van een artiest er eigenlijk uit? Wat staat er deze zomer allemaal op de agenda van Lost Frequencies, Soulwax en Bastille? An en Sean gaan op zoek naar de antwoorden. Daarnaast brengt de 20-jarige Belgische zanger met Egyptische roots Tamino een bezoekje aan At The Festivals. Hij brengt live het nummer ‘Cigar’, het tweede liedje van zijn eerste EP. Hij staat voor het eerst op Rock Werchter en zal onder andere ook op de Lokerse Feesten en Pukkelpop te zien zijn.

An en Sean gaan ook live vanop Rock Werchter, Tomorrowland en Pukkelpop, met heel wat interviews met de artiesten en veel livemuziek. Daarnaast volgen er specials met alle hoogtepunten van Graspop Metal Meeting, Suikerrock en de Lokerse Feesten.

AT THE FESTIVALS

OP DINSDAG 6 JUNI OM 23.20 BIJ Q2

