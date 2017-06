Na het enorme succes van de eerste langspeelfilm “De Buurtpolitie: De Grote Geldroof” die ruim 158.000 mensen naar de cinema lokte en hiermee de tweede meest bezochte Vlaamse film was in 2016, blikt het productieteam van ‘De Buurtpolitie’ een tweede Buurtpolitie-film in: “De Tunnel”. De opnames starten eind juni.

Het scenario is opnieuw gebaseerd op een waargebeurd verhaal (zie facts hieronder).

SYNOPSIS: Terwijl De Buurtpolitie een diefstal van dynamiet uit een legerkazerne onderzoekt, wordt het korps ook geconfronteerd met klachten over grondtrillingen in een wijk. Dieren worden onrustig, mensen kunnen er niet van slapen. De agenten gaan op onderzoek maar staan voor een mysterie. Tot ze in diezelfde wijk op een lange, diepe tunnel stoten… Wie heeft die gegraven? Waar leidt die naartoe? En vooral… waarom is die tunnel gevuld met springstof?

De vaste hoofdcast bestaat uit Willy Herremans, Eric Peeters, Manoe Frateur, Ilse la Monaca, Andy Peelman, Nicoline Hummel, Johan Kalifa Bals, Ianthe Tavernier, Henny Seroeyen en Dorien Reynaert.

De film wordt geproduceerd door Zodiak Belgium uit Lint, in samenwerking met VTM, Telenet en De Persgroep. Kinepolis Film Distribution (KFD) brengt de film in februari 2018 in de Vlaamse bioscoopzalen.

GEBASEERD OP WAARGEBEURDE VERHALEN | FACTS:

1. Bankrovers graven tunnel naar kluis - Elf meter gang door tuinen in Anderlecht (HBVL nov 1999)

ANDERLECHT - Inbrekers zijn erin geslaagd om in een huurwoning een tunnel te graven die uitkwam in een filiaal van de Generale Bank in Anderlecht. Ze haalden een aantal kluisjes leeg maar geraakten niet tot in de grote kluis. In de buurt zijn metrowerken bezig. Om die reden vond aanvankelijk niemand het abnormaal dat het seismografische alarm zo vaak was afgegaan.

«Gesloten wegens verbouwingen», zo stond vrijdag op de deur van het gesloten bankkantoor aan de Bergensesteenweg in Anderlecht. Arbeiders waren druk in de weer om de tunnel die meer dan tien meter lang was en meer dan een meter onder de grond lag, vol te storten met beton.

De gangsters moeten er meerdere weken aan gewerkt hebben en handelden met kennis van zaken. De pijp was vakkundig gestut om instortingen te voorkomen en kwam uit achter de koffermuur, zodat de daders 's nachts de kluisjes langs de achterkant konden openbreken.

Echt beloond voor hun hard labeur werden ze niet. Drie van de vijf opengebroken koffertjes waren leeg. Hoe groot de buit is, stond vrijdagavond nog niet vast.

2. Drie maanden graven voor 52 miljoen euro buit (HLN aug 2005)

FORTALEZA - Het lijkt een script voor een gangsterfilm, maar voor de directie van de Braziliaanse Central Bank is het bittere ernst. Vorig weekend gingen bankovervallers met 52 miljoen euro aan de haal uit hun hoofdzetel in Fortaleza. De dieven bereikten de kluis van de bank via een tunnel van meer dan 80 meter lang. «Hieraan hebben ze zeker drie maanden werk gehad», zegt politiewoordvoerder Francisco Queiroga. «Ongelooflijk dat ze dat ongemerkt konden doen in een stad met drie miljoen inwoners.» Ter wereld gaat het om de vierde grootste bankoverval ooit, in Brazilië dé grootste.

Het plan was meesterlijk. De daders huurden een huis van waaruit ze de graafwerkzaamheden begonnen. «Als dekmantel hadden ze een tuiniersbedrijf opgericht», zegt politiewoordvoerder Queiroga. «Zo stelde niemand zich vragen bij de hopen aarde in de tuin. Buren vertelden dat er meer dan tien man aan het werk was. Maar omdat het bedrijf zogezegd handelde in turf, rook niemand onraad. Ook toen er voor de zoveelste keer een vrachtwagen vol aarde wegreed, vermoedde niemand dat onder hun huis een tunnel richting bank werd gegraven.»

