StoryMe is een jong, hip videomarketingbureau dat filmpjes van 1 minuut maakt voor allerlei bedrijven. Op vier jaar tijd groeiden ze uit tot een internationale trendsetter waarvoor heel wat jongeren in de rij staan. StoryMe zoekt iemand die scripts kan schrijven voor hun marketingfilmpjes. De kandidaten krijgen originele vragen voorgeschoteld om zich van hun creatiefste kant te laten zien. Zo moeten ze de kleur geel aan een blinde omschrijven, het internet aan een 100-jarige uitleggen én hun favoriete nineties-hit zingen.

Vijftien werkgevers zochten in dit programma naar een nieuwe collega. Uiteindelijk kregen 19 mensen een vast contract, zij zijn ondertussen aan het werk. In de laatste aflevering van dit seizoen blikken we nog even terug op de interessantste vragen en antwoorden van de voorbije weken. Van de do's en don'ts tijdens een sollicitatie en de grappigste uitschuivers tot de teleurstelling en de gloriemomenten.

De laatste aflevering van De Sollicitatie - morgen om 21u35 op VIER.

Bron: sbs Belgium - Auteur: Persbericht - Foto: SBS Belgium