Topdokters: ďMijn laatste wens is dat kinderchirurgie in BelgiŽ erkend wordt."

In de voorlaatste aflevering van Topdokters maken we kennis met Dokter Erwin Van Der Veken, kinderchirurg in verschillende Belgische ziekenhuizen én enthousiast rugbyspeler. Een religieuze besnijdenis, een liesbreuk of een zeer complexe pathologie, hij dient altijd het kind. Niet de wil van de ouders, niet een of andere filosofie. Dokter Van Der Veken behandelt Côme, een baby van vijf maanden oud met het syndroom van Down die werd binnengebracht met een darmfalen. Op het eerste gezicht lijkt het een vrij eenvoudige ingreep, maar er is meer aan de hand.

Ouderenpsychiater professor Vandenbulcke staat voor een moeilijke beslissing over een patiënte die hij al jaren kent en aan de ziekte van Alzheimer lijdt. En in het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek wordt een 24-jarige jongeman binnengebracht die verbrand raakte tijdens een bbq-ongeval. Dokter Rose staat voor een grote uitdaging: kan hij hem in leven houden?

​Topdokters - morgen om 20u35 op VIER.

