In de laatste uitzending van Over eten van dit seizoen trekken Kobe Ilsen en Danira Boukhriss naar de kust voor een laatste aflevering van Over eten met een hoog vakantiegevoel. Danira ontdekt er de eindeloze, culinaire mogelijkheden van zeewier, we kijken mee in het bord van politica Meyrem Almaci en Kobe gaat na hoe gezond sushi is in vergelijking met andere afhaalmaaltijden.

Hoe gezond is sushi echt?

Het is een klassieker tijdens de zomermaanden: een sushiboot delen op een gezellig terras. Rauwe vis en rijst, lekker en vooral: gezond. Maar is dat wel zo? En zo’n boot met 45 stukjes sushi voor twee, is dat niet wat veel van het goede? Kobe zoekt het uit.

Danira leert dat zeewier wel eens hét voedsel van de toekomst zou kunnen worden. Makkelijk te kweken in onze zeeën en oceanen, en een perfecte vervanger voor andere voeding, omdat het rijk is aan een heel aantal essentiële voedingsstoffen. In Azië en dichter bij huis in Nederland, wordt zeewier al langer op grotere schaal gekweekt, bij ons nog niet… Chef Donald Deschagt ziet al langer de mogelijkheden van zeewier op ons bord.

Wat eet politica Meyrem Almaci?

Een vrouw met een heel druk leven, waardoor eten met een zekere regelmaat niet vanzelfsprekend is. En Almaci doet mee aan de ramadan. Een bijzonder zware vastenperiode dit jaar, zo vlak voor de zomer. Warme dagen, korte nachten. Hoe houdt zij het vol?

De weg van… een boule de Berlin

Van de strandverkoper helemaal terug tot… het zeezout dat erin zit!

En ook in deze laatste uitzending sneuvelt er weer een myhte of toch niet? Want wat klopt er van deze stelling: van ajuinen moet je winden laten.

