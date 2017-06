Verleiden is een kunst die je kan leren en dat schijnen steeds meer mannen begrepen te hebben. Telefacts Zomer met Julie Colpaert zoomt in op workshops ‘vrouwen versieren’, die wereldwijd een echte booming business zijn geworden. Een branche die in sneltempo is uitgegroeid tot een miljoenenindustrie.

Een training kan gemakkelijk tot 3500 euro kosten. Richard, een miljonair van 44 uit Canada, vindt het zijn geld meer dan waard: "Een echtscheiding kan je veel duurder komen te staan."

Acht maanden volgt de reportage dit gesloten wereldje en reizen de makers van Las Vegas tot Londen voor tips en tricks van de grootste meester-verleiders. Tips zoals “Wacht niet langer dan 3 seconden om een vrouw te benaderen! Schakel de ellendige en lelijke vriendin van je droomvrouw uit! Probeer het eens met een originele openingszin, genre: wat is het belangrijkste, aantrekking of begeerte?”

Ook de nummer 1 onder de versiergoeroes opent zijn trukendoos: Erik von Markovik. “Ik kan zowat elke vrouw versieren. Getrouwd of niet.” Hij schreef een boek met als titel: de Mystery-methode: hoe krijg ik een vrouw in bed?

Werkt het of is het geldklopperij? Is dit moreel verantwoord? Vrouwonvriendelijk?

De Kunst van het Versieren, donderdag om 21.55 in Telefacts Zomer

Bron: vtm - Auteur: Persbericht - Foto: vtm