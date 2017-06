In Nederland is zangeres en presentatrice Sandra Reemer overleden. In 1972, 1976 en 1979 vertegenwoordigde Sandra Nederland op het Eurosongfestival. Sandra die eigenlijk Xandra heette werd geboren in Indonesië maar met Nederlandse ouders. Ze was ook gekend als de assisente van Jos Brink in “Wedden Dat?!”. Reemer overleed in Amsterdam op 66 jarige leeftijd.

Auteur: MediaWatchers