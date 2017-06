Marathonradio, de jaarlijkse actie van MNM om studerend Vlaanderen te steunen, kreeg vanmiddag hoog bezoek over de vloer. Niemand minder dan Zijne Majesteit de Koning bracht een bezoek aan het Marathonradiohuis in Leuven. MNM-dj Peter Van de Veire gaf de koning een rondleiding achter de schermen van Marathonradio en nam samen met hem een kijkje in de radiostudio. Aansluitend nam de koning deel aan een rondetafelgesprek met onder meer enkele studenten uit de Sint-Bavohumaniora Gent (De Strafste School 2017) en het Stedelijk Lyceum Lamoriniere Antwerpen (De Strafste School 2016). De vorst sprak met hen over de examenperiode en hoe de jongeren die beleven. Op het einde werd hij nog getrakteerd op een optreden van Bazart, gevolgd door een korte ontmoeting met de artiesten.

Nog tot en met 23 juni maken maken MNM-dj's Peter Van de Veire, Julie Van den Steen en Sander Gillis een non-stop radioprogramma boordevol studie- en ontspanningstips om blokkende studenten over heel Vlaanderen een hart onder de riem te steken. Tegelijkertijd trekken Eva Daeleman en Tom De Cock de baan op om studenten in heel Vlaanderen te helpen bij allerhande problemen.



Marathonradio: van maandag 5 tot en met vrijdag 23 juni op MNM, met Peter Van de Veire, Julie Van den Steen, Sander Gillis, Eva Daeleman en Tom De Cock.

Marathonradio Het Rapport: donderdag 30 juni van 10.00 tot 19.00 uur op MNM, met Peter Van de Veire, Julie Van den Steen, Sander Gillis, Eva Daeleman en Tom De Cock.

Marathonradio: alle info via www.marathonradio.be.

#Marathonradio

Bron: MNM - Auteur: Persbericht - Foto: MNM