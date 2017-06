Tijdens Rode Neuzen Dag 2016 droomden organisatoren VTM, Qmusic en Belfius luidop om met de ingezamelde € 4.103.677 ‘Rode Neuzen Dag-huizen’ op te richten: een fysieke plek in elke provincie waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning, maar ook voor snelle professionele hulp. Samen met jongeren in Vlaanderen werd de naam ‘Overkop’ gekozen voor de huizen. Dankzij het ingezamelde geld kunnen jongeren voortaan ook terecht op www.overkop.be, een online platform waar ze hun hart kunnen luchten.

Na afloop van Rode Neuzen Dag konden organisaties zich inschrijven om via het Rode Neuzen Fonds, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting, hun schouders te zetten onder een Overkop-huis in hun provincie. De jury, onder leiding van kinderpsychiater Peter Adriaenssens, maakte vandaag, donderdag 8 juni 2017, bekend dat Genk, Gent, Mechelen, Oostende en Tienen binnenkort een Overkop-huis openen.

Antwerpen: Overkop Mechelen

Overkop vestigt zich in de provincie Antwerpen in Mechelen. ‘Let’s bridge the gap’ is het motto van het project ‘ROJM’ dat mee het Overkop-huis inricht. Overkop Mechelen bouwt een brug tussen jongeren en de klassieke hulpverlening. In het Overkop-huis kunnen jongeren hun verhaal doen. Medewerkers van het huis bieden hen dan de hulp die nodig is.



Oost-Vlaanderen: Overkop Gent

Overkop komt in de provincie Oost-Vlaanderen in Gent terecht, in samenwerking met het Huis voor Jongeren Gent. Overkop Gent focust op de unieke noden van elke jongere, om zo een geïntegreerd traject uit te stippelen.



Limburg: Overkop Genk

Overkop settelt zich in de provincie Limburg in Huis 26 in Genk. Binnen de warme muren van Overkop Genk ontmoeten jongeren elkaar en werken zij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ze kunnen er terugvallen op professionele hulpverleners, maar ook op elkaar door de speciale buddywerking. Jongeren worden zo klaargestoomd om hun leeftijdsgenoten te steunen.



Vlaams-Brabant: Overkop Tienen

Overkop vestigt zich in de provincie Vlaams-Brabant in Tienen en werkt hiervoor samen met De Wissel. Het samen creëren van een (t)huis staat centraal in Overkop Tienen: een loods in het centrum van de stad wordt samen met de jongeren omgetoverd tot een bruisende ontmoetingsplaats.



West-Vlaanderen: Overkop Oostende

Overkop trekt in de provincie West-Vlaanderen naar Oostende en werkt samen met de organisatie Habbekrats. Als een wakende vuurtoren op de zeedijk staat Overkop Oostende klaar om met ontspannende, zeer laagdrempelige activiteiten bij te dragen aan het psychische welzijn van jongeren.

Juryvoorzitter Peter Adriaenssens: “Recente cijfers bevestigen dat we er nog niet zijn. Niet enkel blijkt de stap voor jongeren om te spreken over hun problemen groot, ook de stap zetten naar hulp is moeilijk. Overkop moet jongeren doen voelen dat ze er niet alleen voor staan. We geven een signaal: spreek erover, zoek hulp, neem de uitgestoken hand. De huizen moeten een vuurtorenfunctie hebben, zodat jongeren weten waar ze naartoe kunnen als de weg even troebel is of wanneer ze op zoek zijn naar houvast.”

Rode Neuzen Dag-ambassadrice Evi Hanssen: "Ik heb me met hart en ziel in voor dit project ingezet. Rode Neuzen Dag is zo belangrijk: jongeren met psychische problemen vinden nog altijd niet de weg naar laagdrempelige hulp. Ik zeg daarom heel graag: zo hard bedankt Vlaanderen! Dankzij jullie zijn er de Overkop-huizen en al de andere initiatieven die we kunnen steunen met het ingezamelde geld. We kunnen hiermee écht het verschil maken.”

JONGEREN KUNNEN OOK ONLINE OVERKOP

Overkop wordt ook een digitale plek. Via het online Overkop-platform overkop.be kunnen jongeren, waar ze zich ook bevinden, hun hart online luchten bij een professioneel opgeleid team van vrijwilligers. Naast een serious game en zelftesten, streeft het online platform naar een snelle en rechtstreekse doorverwijzing naar de juiste hulpverlening. Overkop.be wordt verder uitgebouwd met Awel, het online forum waar jongeren nu al terecht kunnen.

LOKALE EN INTERNATIONALE STEUN

De jury besliste ook om 17 lokale initiatieven te ondersteunen die laagdrempelige hulp aanbieden aan jongeren of inzetten op preventie, zoals een interactief stadsgame, creatieve ateliers of een kortfilm gemaakt door leerlingen. De volledige lijst van deze 17 lokale projecten is te vinden op www.rodeneuzendag.be.

Verder wordt een deel van het Rode Neuzen Fonds gebruikt om de internationale projecten van Comic Relief (format ‘Red Nose Day’) te steunen. Het volledige ingezamelde bedrag van Rode Neuzen Dag 2016 wordt dus als volgt besteed:

RODE NEUZEN DAG KOMT TERUG IN 2018

De volgende editie van Rode Neuzen Dag vindt plaats in 2018 en zal opnieuw in het teken staan van jongeren met psychische problemen. Ondertussen kan iedereen in Vlaanderen acties blijven organiseren voor Rode Neuzen Dag. Actievoerders kunnen hiervoor hun actie aanmelden op www.rodeneuzendag.be.

Bron: Rode neuzen dag - Auteur: Persbericht - Foto: logo