Generation M van MNM won gisteren de Diversity Ambassador Award tijdens Pink Brand of the Year 2017 in Antwerpen. Het programma van Karolien Debecker haalde eerder al twee nominaties binnen als Pink Brand of the Year in zowel de categorie LGBTQ Friendly Company als in Diversity Ambassador. In die laatste categorie won het programma gisteren goud. Generation M werd uitgeroepen tot diversiteitsambassadeur omdat het radio- en online team elke dag opnieuw werk maakt van diversiteit.

Bron: MNM - Auteur: Persbericht - Foto: Jan Liekens