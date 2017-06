In 2012 nam de wereld abrupt afscheid van souldiva Whitney Houston. Dit jaar zou echter het jaar geweest zijn dat Houston met haar professionele muziekcarrière veertig kaarsjes zou mogen uitblazen… Mede om de meest legendarische zangeres ter wereld te eren, brengt Kinepolis België daarom op zondag 25 juni en maandag 26 juni om 19u45 de gloednieuwe documentaire ‘Whitney: Can I Be Me’ naar het witte doek: nooit eerder vertoond beeldmateriaal geeft hierbij een uniek inzicht in het leven van de wereldster.

Hoewel de Amerikaanse zangeres Whitney Houston erkend werd als één van de beste vrouwelijke stemmen aller tijden en ze meer opeenvolgende nummer één hits scoorde dan The Beatles, was ze nooit vrij om zichzelf te zijn. Ze kwam dan ook op 48-jarige leeftijd tragisch aan haar einde toen ze in bad verdronk na een overdosis cocaïne en alcohol. Vijf jaar na haar plotse overlijden, stelt regisseur Nick Broomfield, bekend van de muzikantendocumentaires ‘Kurt & Courtney’ (1998) en ‘Biggie & Tupac’ (2002), zijn nieuwste documentaire ‘Whitney: Can I Be Me’ voor. In de documentaire gaat Broomfield, in samenwerking met Houstons boezemvriend Rudi Dolezal, op zoek naar de oorzaak van de grote successen en diepe dalen van ’s werelds grootste soulicoon. Dolezal filmde tijdens Whitney’s My Love Is Your Love-wereldtournée meer dan 500 uur aan nooit eerder vertoond beeldmateriaal dat uiteindelijk de aanleiding werd voor de documentaire. Het eindresultaat bevat daarnaast getuigschriften van Whitney’s naasten zoals haar bodyguard David Roberts.

“Iedereen kent het uitzonderlijke zangtalent van Whitney Houston, maar weinigen kennen de echte vrouw achter de ster,” vertelt Leendert Vanden Heule, Junior Product Manager bij Kinepolis België, “De documentaire werpt een ongezien licht op haar stressvolle leven en vooral ook op haar warme persoonlijkheid. Want als er één ding duidelijk wordt, ook voor de niet zo grote fans, is het wel wat een leuke vrouw Whitney was. Dat is misschien wel de grootste verrassing van deze film. Whitney Houston stierf aan beroemd zijn: haar entourage maakte zich afhankelijk van haar inkomen, haar broers werden haar dealers en haar religieuze moeder accepteerde haar liefdesrelatie met haar jeugdvriendin Robyn Crawford niet. Tot slot maakt de documentaire ook bekend dat haar ‘classy’ imago opgelegd werd door de platenmaatschappij, terwijl Whitney zelf altijd een meisje uit ‘da hood’ wou blijven. Dat verklaart meteen ook de documentairetitel ‘Whitney: Can I Be Me’.”

‘Whitney: Can I Be Me’ zal enkel te zien zijn op zondag 25 juni en maandag 26 juni om 19u45 in Vlaanderen (in Kinepolis Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk, Brugge, Oostende en Leuven), in Wallonië (in Kinepolis Imagibraine) en in Kinepolis Brussel. Tickets zijn te verkrijgen aan normaal tarief via de Kinepolis website.

