De afgelopen seizoenen heeft het Fakkeltheater - met de steun van de Stad Antwerpen - continu geïnvesteerd in de herwaardering van de infrastructuur. Dit renovatieproces zal de komende drie seizoenen worden verdergezet. Zo zullen, na meer dan 25 jaar, de ticketshop en het secretariaat van het Fakkeltheater, in de loop van december van dit jaar, verhuizen naar de Rode Zaal. Het pand waar momenteel nog het Bierhuis gevestigd is, wordt de nieuwe locatie van de ticketshop en het secretariaat. Op die manier vergroot het Fakkeltheater de aanwezigheid van de Rode Zaal, in het hartje van de Oude Stad. In het voorjaar van 2018 wordt dan de volledige gevel van de Rode Zaal, aan de kant van de Hoogstraat, gerenoveerd. De bedoeling is dat deze werken tegen eind mei van volgend jaar afgerond zijn.

Auteur: Persbericht - Foto: logo