Heel veel emoties en de vrouw van Yoshi's leven in Ex on the Beach: Double Dutch

Na alle spanning van de afgelopen dagen gaat de hele groep stoom afblazen in de boksring waar ook Sharon eindelijk tekeer kan gaan op Rosalie. Na een ochtendje sporten is de tablet of terror in een gulle stemming en stuurt heel veel singles op date. Sinds Chiara stiekem aan Nikki vertelde dat ze Jeffrey wel ziet zitten, vindt de tablet of terror het de hoogste tijd voor een date tussen de golven en lijkt hij Sharon compleet te zijn vergeten...

Aan de andere kant van het strand vindt een date plaats waarbij de emoties hoog oplopen. Zal de uitkomst van de date de ontwikkelingen in de villa voorgoed veranderen? Van alle kanten worden harten gelucht en gevoelens uitgesproken en er lijken des te meer nieuwe wendingen te komen binnen de villa.

Wat vinden de singles de beste oplossing tegen zo een onstuimige middag? Juist ja, een avondje drinken! Jeff en Mike zetten hun trio-missie voort en hopen eindelijk deze keer succes te hebben. De villa is ondertussen veranderd in een slagveld van gevoelens en "relaties". Om de sfeer goed te houden krijgt de groep krijgt een wel héél speciaal optreden waarbij Bastiano zich ineens in iemand van het thuisfront herkent. En wie is nou toch de vrouw van Yoshi's leven?

Check het in de vijfde aflevering van Ex on the Beach: Double Dutch a.s. zondag om 22.00 uur exclusief op MTV

Auteur: Persbericht - Foto: logo