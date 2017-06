Dit najaar gooit Eén tientallen jonge komische talenten Voor de leeuwen met als doel een nieuwe generatie comedytalent te ontdekken. Bart Peeters maakt samen met deze sterren in wording een reeks avondvullende shows vol humor en geestigheid.

Voor de leeuwen is een gevarieerde show vol kolder, comedy, sketches, improvisatie en muziek aan elkaar gepraat door de altijd al goedlachse en multigetalenteerde Bart Peeters. De entertainmentfactor primeert en de toekomstige toppers spelen voor de eer én de lach natuurlijk. En om die felbegeerde lach draait het allemaal.

Voor de leeuwen zoekt de honderd gulste lachers van Vlaanderen om in het publiek te zitten en te beslissen welke optredens het grappigst zijn, gewoon door hard (of nog harder) te lachen. Kijkers dus die veel en graag in lachen uitbarsten. Wie zich aangesproken voelt, surft naar www.een.be/voordeleeuwen en stuurt zijn lach in beeld en geluid door.

Bron: Eén - Auteur: Persbericht - Foto: logo